Les aidants désormais indemnisés - Le témoignage du papa de Louise, atteinte de trisomie 21

"Elle ne sait pas mettre ses vêtements, ne parle pas donc exprime peu de demandes. Alors on est obligés de faire beaucoup de choses à sa place et d'être présents sur place. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie également dans le monde professionnel, on jongle pour faire en sorte de moduler son temps de travail par rapport autour des impératifs liés à l'aide qu'on doit apporter à Louise, c'est une grande partie de charge mentale."